Итоги пандемии. В Минздраве рассказали о количестве жертв от COVID-19

6 мая, 13:13
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Коронавирус (Фото:Минздрав Украины)

Коронавирус (Фото:Минздрав Украины)

ВОЗ объявила, что COVID-19 больше не является чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения международного значения, однако этот вирус еще является угрозой для людей. С начала пандемии в Украине было выявлено более 5,5 млн. случаев заболевания.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В общей сложности, почти 416 тысяч детей переболели коронавирусом. В результате болезни умерло 112 268 человек: из них 89 — дети, 1256 — медицинские работники.

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В Минздраве отметили, что окончание пандемии не означает, что вирус больше не представляет угрозы для людей.

«Это не означает, что COVID-19 не является угрозой, это лишь свидетельство того, что вакцинация населения в мире дала свои результаты и благодаря этому удалось снизить количество госпитализаций и смертности в результате болезни», — отметили в министерстве.

Также ВОЗ объявила о публикации Стратегического плана готовности и реагирования на COVID-19 на 2023−2025 годы, призванного направлять страны в переходе к долгосрочному лечению коронавируса.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Минздрав Украины Коронавирус Covid-19 Заболевания

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