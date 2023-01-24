В Украине зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса Кракен 24 января, 17:13 Из-за полномасштабного вторжения РФ ряд противоэпидемических норм в Украине смягчили (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

В Украине зафиксировали первый случай заражения новым штаммом SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5, также известным как Кракен.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Кракен не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие варианты вируса. По сравнению с предыдущими штаммами, он наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом, считают в ВОЗ.

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В Минздраве напомнили, что вакцинация является главным средством уберечься от тяжелого течения заболевания коронавирусом и потенциально новых штаммов.

В Украине продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 30 апреля 2023 года.

В мае Минздрав сообщил, что из-за полномасштабного вторжения РФ ряд противоэпидемических норм в Украине смягчили.

Деление регионов на зеленые, желтые и красные зоны временно остановили, а невакцинированных против COVID-19 работников перестали отстранять от работы. Также отменили требование иметь СOVID-сертификат для поездок между регионами, пользования услугами ресторанов, спортзалов, заведений культуры и так далее.

В то же время ношение маски остается рекомендованным, чтобы избежать распространения коронавируса.