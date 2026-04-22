В Украине зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса Цикада — Минздрав

22 апреля, 12:56
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О штамме COVID-19 Цикада в мире впервые стало известно в конце 2024 года (Фото: REUTERS/Emily Elconin/File Photo)

О штамме COVID-19 Цикада в мире впервые стало известно в конце 2024 года (Фото: REUTERS/Emily Elconin/File Photo)

В Украине зафиксировали первый случай инфицирования новым субвариантом коронавируса линии Омикрон под названием Цикада.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в среду, 22 апреля.

Случай инфицирования обнаружили специалисты Центра общественного здоровья во время секвенирования — лабораторного исследования, которое позволяет генетически расшифровать вирус и выявить, какие мутации произошли в его геноме.

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В МОН отметили, что в мире об этом субварианте COVID-19 впервые сообщили в конце 2024 года. Сейчас известно о распространении вируса в 23 странах.

Минздрав
Инфографика: Минздрав

Всемирная организация здравоохранения считает, что Цикада не демонстрирует признаков, свидетельствующих о повышенном эпидемическом риске или способности вызвать новую масштабную волну заболеваемости.

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Симптомы Цикады не отличаются от других вариантов COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, иногда — раздражение глаз или сыпь.

В МОН подчеркнули, что вакцинация остается самым эффективным способом защиты от тяжелого течения коронавируса и его осложнений.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Covid-19 Коронавирус Минздрав Украины штамм Омикрон ВОЗ

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