Королева Елизавета II поздравила украинцев с Днем Независимости 25 августа, 03:06 Елизавета II поздравила украинцев с праздником (Фото:The Royal Family/Facebook)

Королева Великобритании Елизавета II поздравила украинцев с 31-ой годовщиной провозглашения Дня Независимости Украины.

Королева пожелала украинцам, чтобы лучшие времена наступили в будущем.

«Мне очень приятно передать Вашему Превосходительству и народу Украины мои искренние поздравления по случаю празднования Дня Независимости. В этот сверхсложный год я надеюсь, что сегодня украинский народ в Украине и по всему миру сможет отпраздновать свою культуру, историю и идентичность. Пусть лучшие времена ждут нас в будущем», — заявила королева.

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24 августа британский премьер-министр Борис Джонсон приехал в Киев с необъявленным визитом. Это его третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. В Киеве Джонсон анонсировал новый пакет помощи Украине на 54 миллиона фунтов стерлингов, который будет включать 850 микродронов Black Hornet. Он оставит свой пост менее чем через две недели.



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