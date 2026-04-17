Король Швеции Карл XVI Густав прибыл во Львов

Король прибыл в Украину вместе с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Штенергард, чтобы продемонстрировать решительную поддержку Украины со стороны Швеции.

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Во Львове Карл XVI Густав вместе с Президентом почтили павших военных, похороненных на Марсовом поле.

«Очень благодарны за это уважение. Память о каждом и каждой для нас очень важна. О защитниках и защитницах Украины, которые боролись против российской агрессии. Они сражались не только за нашу страну, но и за защиту всей Европы, чтобы российское безумие и убийства не пошли дальше», — заявил Зеленский.

В комментарии для SVT Мальмер Штенергард заявила: «Шведская поддержка Украины является особенной. Она имеет широкую политическую поддержку, но также происходит от всего общества и сердец людей. Сегодняшний визит вместе с Его Величеством Королем является первым визитом монарха в Украину с начала войны и является еще одним доказательством широкой и непоколебимой поддержки Швеции».

Сейчас другие детали визита шведского монарха не разглашают.

Это не первый визит Карла XVI Густава в Украину. В 2008 году он приезжал вместе с королевой Сильвией. В частности, тогда он посетил село Змиевка на Херсонщине, где жила шведская община.

Во время российской оккупации община сохранила подаренный королем шведский флаг. Посол Украины в Швеции Светлана Залищук передала монарху фото жителей Змиевки с уцелевшим флагом.