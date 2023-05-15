Заставил бежать Плотницкого. Кто такой Игорь Корнет, которого подорвали в Луганске 15 мая, 17:22 Сюжет Игорь Корнет в 2017 году заставил бежать из Луганска, возглавлявшего террористическую организацию «ЛНР» Игоря Плотницкого (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

15 мая известный боевик «ЛНР», который называет себя «главой МВД», Игорь Корнет был подорван в луганском барбершопе Бразерс.

По данным российских СМИ, он серьезно ранен и находится в реанимации. Telegram-канал Baza сообщил, что вместе с Корнетом пострадали еще пять человек.

NV напоминает, кто такой Корнет и как он заставил бежать главаря «ЛНР» Игоря Плотнцкого из Луганска.

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Уволенный патрульный, ставший « министром»

Игорь Корнет родился 29 апреля 1973 года в Луганске, в семье военного офицера Александра Корнета. Детство он провел в переездах между военными гарнизонами Советского Союза и стран Варшавского договора. В 1989 году окончил школу № 55 при Группе советских войск в Германии в Германской Демократической Республике, в городе Галле. С 1993 года служил в органах МВД Украины, пока не был уволен в 1999 году с должности милиционера патрульно-постовой службы милиции Жовтневого районного отдела ГУМВД в Луганской области.

После того, как Россия организовала захват власти в Луганске пророссийской террористической группировкой «ЛНР» Корнет стал одним из ее руководителей. Сначала он был объявлен «заместителем министра внутренних дел», а позже занял место «министра» так называемой «ЛНР».

Сразу после назначения на должность «министра» Игорь Корнет решил реформировать «МВД ЛНР» и расширил штат «министерства» с 219 человек до почти 3 тысяч.

В СБУ он числится как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования. Разыскивается по статье 109 Ч.1 УК (Преступления против основ национальной безопасности Украины).

Конфликт с Плотницким

Впервые фамилии Плотницкого и Корнета всплыли в одном контексте при скандальном убийстве боевика Александра Беднова. Главарь группировки «Бэтмен», Александр Беднов шесть дней занимал должность «министра обороны ЛНР».

1 января 2015 года около города Лутугино была расстреляна колонна группировки «Бэтмен». Тело Беднова было найдено в бронированном микроавтобусе, также погибли пятеро сопровождавших его боевиков. «Генпрокуратура» так называемой «ЛНР» заявила, что бойцы были расстреляны, так как оказывали сопротивление аресту. Утверждалось, что Беднов якобы вмешался в крупные контрабандные схемы транзита наркотиков, в которых были замешаны руководитель «силовых ведомств ЛНР» Игорь Корнет и «министр госбезопасности» Леонид Пасечник. Сами боевики «Бэтмена» утверждали, что истинной причиной убийства Беднова было его несогласие с прокремлевским курсом главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого.

В 2016 году произошло покушение на Плотницкого, и тот обвинил «МВД ЛНР» в бездействии. Впоследствии были арестованы экс-главарь «совета министров» Геннадий Цыпкалов, один из руководителей «народной милиции ЛНР». «Прокуратурой ЛНР» был объявлен в розыск Тимур Лазюк — бывший сотрудник «министерства государственной безопасности ЛНР».

В 2017 году противостояние Корнета с Плотницким усилилось. Во время «комитета народного совета ЛНР» Плотницкий обвинил Корнета в некомпетентности и бездействии. В ответ Корнет демонстративно покинул зал заседания. После этого начались конфликты между «МВД» и «прокуратурой». В конце октября на сайтах «министерства государственной безопасности ЛНР» появилась информация про якобы подготовку украинскими диверсантами покушения на Игоря Корнета и «министра госбезопасности ЛНР» Леонида Пасечника.

В начале ноября 2017 года Плотницкий лично присутствовал при выселении Корнета из дома, который до этого принадлежал луганчанке. Выселение основывалось на показаниях женщины, у которой Корнет отобрал этот дом в 2014 году. В ответ 13 ноября Корнет запретил впускать и выпускать из зданий «министерства» и территориальных «ведомств» всех лиц и даже сотрудников с удостоверениями.

20 ноября 2017 года Корнет был отстранен от занимаемой им «должности» решением «суда».

На следующий день он опубликовал свое заявление, в котором сообщил о ликвидации «украинской диверсионно-разведывательной группы» и заверил что его отставка — это всего лишь «слухи».

Корнет утверждал, что его «дискредитация» связана с доказательствами «причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности», в частности назвал причастной «директора ГТРК ЛНР» Анастасию Шуркаеву.

Кроме того, Корнет обвинил «руководителя администрации главы ЛНР» Ирину Тейцман и «начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР» Евгения Селиверстова в причастности к инсценировке в сентябре 2016 года «государственного переворота» в «ЛНР».

Корнет утверждал, что ночью предоставил имеющиеся у него материалы Игорю Плотницкому и главарь «ЛНР» якобы «принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов».

Однако сам Плотницкий ответил на это, что заявление Корнета «не имеет никаких оснований и юридической силы».

«Оснований для ареста Анастасии Шуркаевой, Ирины Тейцман и Евгения Селиверстова никаких нет, и распоряжений подобного рода назначенный и. о. министра внутренних дел ЛНР не давал», — заявил тогда Плотницкий.

Вооруженные люди в центре Луганска и поражение Плотницкого

21 ноября 2017 года в центре Луганска появились военная техника вооруженные люди без опознавательных знаков и заблокировали квартал, в котором расположены «административные» здания боевиков «ЛНР».

Российская Новая газета со ссылкой на свои источники сообщала, что главарь боевиков «ЛНР» Игорь Плотницкий, который утром находился на месте событий, попытался приказать им покинуть город, но его проигнорировали.

Из-за вооруженных людей деятельность так называемых «правительства» и «народного совета» боевиков «ЛНР» была парализована.

В тот же день российские СМИ сообщили, что Кремль поддержал Корнета, а не Плотницкого в возникшем между ними конфликте.

24 ноября 2017 года сайты боевиков сообщили об отставке Плотнцкого. Пропагандистский ресурс «ЛНР» объяснил отставку Плотницкого ухудшением здоровья в результате «многочисленных боевых ранений и контузии». Днем ранее очевидцы сняли на видео Плотницкого в аэропорту Москвы.

Новым главарем «ЛНР» стал Леонид Пасечник.

25 ноября 2017 года в СБУ сообщили, что защищать Корнета прибыли боевики ЧВК Вагнера.

В начале декабря 2017 года Корнет стал фигурантом расследования СК РФ. его подозревали в сокрытии следов убийства одного из его охранников.

После начала полномасштабного вторжения РФ

В апреле 2022 года сообщалось, что Корнета арестовала ФСБ, однако, по данным Русской службы Би-би-си, уже летом 2022 года он участвовал в полномасштабном вторжении России в Украину, командуя соединениями на захваченной в тот момент территории Харьковской области.