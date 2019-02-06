Кормил картошкой. Российский пропагандист Киселев рассказал о дружбе с Порошенко в 2000-х Сегодня, 12:05 589 Цей матеріал також доступний українською Соцсети Порошенко и Киселев на собрании клуба Сковорода Соцсети

Кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев рассказал о своей дружбе с нынешним президентом Украины Петром Порошенко в начале 2000-х годов.

В интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю он заявил, что в то время Порошенко входил в его "широкую дружескую компанию".

"Он [Порошенко, - Ред.] входил в широкую дружескую компанию. <...> У меня, наверное, в телефоне около двух тысяч номеров, о половине из них я могу сказать: "Ну, это мой друг, да", - когда-то я могу позвонить, обратиться и так далее. Таким же был - в этом смысле, смысле широкого круга - Петр Порошенко", - сказал пропагандист Киселев.

По его словам, с течением времени они с действующим президентом Украины оба изменились.

В апреле 2015 года в Сети распространились архивные фото, датируемые началом 2000-х годов, на которых Дмитрий Киселев угощает Петра Порошенко картофелем в рамках собрания собственного клуба Сковорода.

Дмитрий Киселев - российский пропагандист, являющийся одним из основных ретрансляторов повестки Кремля. В своей программе Вести недели на федеральном канале Россия-1 прибегает к прямой лжи, разжиганию ненависти по отношению к украинцам и манипуляциям.