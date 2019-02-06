Тарас Прохасько
Главный интерес украинцев
Тимофей Милованов
Секс-хроники украинских университетов
Виталий Шабунин
Еще 10 абсурдных решений суда, отстранившего Ульяну Супрун
Иван Примаченко
Красная линия. О чем говорит война против Супрун

Кормил картошкой. Российский пропагандист Киселев рассказал о дружбе с Порошенко в 2000-х

Сегодня, 12:05
589
Цей матеріал також доступний українською

Соцсети

Порошенко и Киселев на собрании клуба Сковорода

Кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев рассказал о своей дружбе с нынешним президентом Украины Петром Порошенко в начале 2000-х годов.

В интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю он заявил, что в то время Порошенко входил в его "широкую дружескую компанию".

"Он [Порошенко, - Ред.] входил в широкую дружескую компанию. <...> У меня, наверное, в телефоне около двух тысяч номеров, о половине из них я могу сказать: "Ну, это мой друг, да", - когда-то я могу позвонить, обратиться и так далее. Таким же был - в этом смысле, смысле широкого круга - Петр Порошенко", - сказал пропагандист Киселев.

По его словам, с течением времени они с действующим президентом Украины оба изменились.

В апреле 2015 года в Сети распространились архивные фото, датируемые началом 2000-х годов, на которых Дмитрий Киселев угощает Петра Порошенко картофелем в рамках собрания собственного клуба Сковорода.

Дмитрий Киселев - российский пропагандист, являющийся одним из основных ретрансляторов повестки Кремля. В своей программе Вести недели на федеральном канале Россия-1 прибегает к прямой лжи, разжиганию ненависти по отношению к украинцам и манипуляциям.

Теги:   Петр Порошенко Дмитрий Киселев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 20:54

article_img
Нападение на Михайлика: полиция продлила срок охраны активиста
Геополитика

Сегодня, 04:52

article_img
Правительство Британии тайно обсудило отсрочку Brexit - The Telegraph
Политика

Вчера, 19:08

article_img
Что и кто стоит за отстранением Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава

Выбор редакции

События

Вчера, 18:47

article_img
Молчать нельзя. Реакция соцсетей на отстранение Супрун
Геополитика

Сегодня, 08:32

article_img
Почти интегрирована. Может ли Беларусь избежать роли военного плацдарма РФ
Мода

Вчера, 21:46

article_img
Самый желанный ритейлер в Украине. Знакомьтесь, Тадаси Янай - владелец Uniqlo и самый богатый человек Японии

ТОП 3

События

Вчера, 14:00

article_img
ГПУ открыла дело против Медведчука по подозрению в госизмене и сепаратизме
32551
События

Вчера, 18:47

article_img
Молчать нельзя. Реакция соцсетей на отстранение Супрун
28917
События

Вчера, 00:45

article_img
Порошенко анонсировал на четверг голосование за внесение изменений в Конституцию
9794