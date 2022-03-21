Машины с детьми из Мариуполя попали под обстрелы, некоторые в тяжелом состоянии — глава Запорожской ОГА 21 марта, 19:20 Цей матеріал також доступний українською Жители Мариуполя выезжают из города, 19 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что авто с детьми, которые ехали из Мариуполя, попали под обстрелы российских оккупантов.

В своем Telegram-канале Старух сообщил, что 21 марта более 20 автобусов пытались выехать по зеленым коридорам. Пересечь линию столкновения было сложно из-за обстрелов.

«Сегодня тяжелый день, ведь снова страдают дети. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, сейчас Пологовский. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в Каменском, также ребенок в тяжелом состоянии», — рассказал глава ОГА.



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В Запорожской ОВА сообщили, что утром 21 марта в Малиновке Пологовского района оккупанты обстреляли из автоматического оружия два легковых авто с мирными жителями, которые ехали по гуманитарному коридору. В результате ранены двое детей, три женщины и мужчина. При этом россияне обвинили в преступлении ВСУ, но пострадавшие это опровергли.

По данным ОВА, российские военные на блокпостах сначала якобы выпускают машины с гражданскими из зон, которые находятся под постоянными обстрелами, но как только машина отъезжает на 100−500 метров, по ней открывают огонь на поражение:

«Оккупанты не учитывают даже то, что в авто обычно находятся маленькие дети».

Спикер ОВА Иван Арефьев сообщил, что два дня назад российские военные ранили шесть детей, накануне — четырех детей, сегодня, 21 марта — еще четырех детей. По его словам, все ранения тяжелые и критические, много ампутаций конечностей.

20 марта советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что ситуация в Мариуполе и на востоке Украины остается самой сложной. Российские оккупанты поставили ультиматум защитникам города: сначала капитуляция, потом гумкоридоры для населения. Мариуполь отказался.

В Мариупольском горсовете сообщили, что часть жителей Левобережного района города силой вывозят в Россию или в ОРДЛО.

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