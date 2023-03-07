Лидер Братства заявил, что Ткаченко не разрешил отпеть бойцов батальона в Лавре. В Минкульте это отвергают 7 марта, 10:37 В Братстве заявили, что Минкульт запретил отпеть их бойцов в Лавре (Фото:Батальон Братство Дмитрия Корчинского)

Лидер добровольческого батальона Братство Дмитрий Корчинский заявил, что министр культуры Александр Ткаченко якобы не разрешил отпеть погибших бойцов батальона в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. В ведомстве сказали, что с такой просьбой никто не обращался.

«Час назад министр культуры Ткаченко решил, что наши погибшие бойцы диверсионной группы Братство не достойны быть отпеты в Успенском соборе Лавры, и отменил свое разрешение», — написал Корчинский в понедельник вечером, 6 марта.

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По его словам, Православная церковь Украины «сразу пришла на помощь» и организовала отпевание в Михайловском Златоверхом соборе.

В министерстве культуры и информационной политики ответили, что не отказывали в отпевании погибших военных в Успенском соборе, а информацию Корчинского назвали такой, что «не соответствует действительности».

«МКИП может согласовывать или не согласовывать служение в храме по обращению религиозной общины. По состоянию на 23:50 6 марта в МКИП не было обращений от ПЦУ или какого-либо другого религиозного общества. Согласно этому, никаких отказов или согласований МКИП не предоставляло», — заявили в ведомстве.

Издание LB.ua опубликовало письмо от 6 марта с подписью архиепископа Вышгородского Агапия. Согласно ему, ПЦУ обращалась к генеральному директору Национального заповедника Киево-Печерская Лавра Александру Руднику о проведении отпевания погибших бойцов батальона Братство в Свято-Успенском соборе. Отпеть военных руководство воинской части А 3449 просило в храме во вторник, 7 марта, в 11:00.

Фото: LB.ua

Участники диверсионной группы Братства Максим (Непийпиво) Михайлов, Юрий (Святоша) Горовец, Тарас (Тарасий) Карпюк и Богдан (Аполлон) Лягов погибли в конце декабря 2022 года на границе с Брянской областью России.



Отпевание состоится в Михайловском Златоверхом соборе в 11:30 7 марта. Прощание пройдет на Майдане Незалежности в 13:00.

