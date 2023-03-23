Корбан проиграл суд погибшему активисту Роману Ратушному 23 марта, 02:46 Геннадий Корбан (Фото:Gennady Korban/Facebook)

Киевский апелляционный суд принял решение в пользу погибшего активиста Романа Ратушного и организации Защитим Протасов Яр, с которыми судился бизнесмен Геннадий Корбан. Он потребовал опровержения информации.

Об этом сообщает Watchers.Media.



Корбан судился с Ратушным и его общественной организацией по защите чести и достоинства. Корбан требовал опровергнуть информацию о его причастности к компании ООО Дайтона Групп, попытки застроить Протасов Яр и его морально-нравственные качества.

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Соломенский райсуд Киева 9 декабря 2021 удовлетворил иск Корбана. В прошлом году апелляция подтвердила это решение.

Адвокаты родителей Ратушного и его организации обратились в Верховный суд. Он отменил предыдущее решение и отправил дело на новое апелляционное разбирательство. В этот раз суд принял решение в пользу Романа Ратушного.

ООО Дайтона Групп, связываемая с днепровским бизнесменом Геннадием Корбаном, получила в субаренду участок в парке отдыха Протасов Яр в Киеве для возведения жилищно-офисно-торгового комплекса с гостиницей и паркингом. Впоследствии Киевсовет включил этот участок в список озелененных территорий общего пользования столицы — это значит, что строить там нельзя. Роман Ратушный участвовал в ряде акций протеста против застройки Протасового Яра в Киеве. Он был главой инициативы, а затем и общественной организации Защитим Протасов Яр.

Председатель общественной организации Защитим Протасов яр и разведчик 93-й отдельной механизированной бригады Холодный яр Роман Ратушный погиб в бою под Изюмом Харьковской области 9 июня.