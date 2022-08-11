Корбан опроверг заявление о том, что он не является главой Штаба обороны Днепра

11 августа, 15:39
Геннадий Корбан (Фото:ДнепрTV)

Геннадий Корбан (Фото:ДнепрTV)

Бизнесмен Геннадий Корбан опроверг заявление о том, что он не является главой Штаба обороны Днепра.

В подтверждение этого в НВ поступила фотокопия распоряжения городского главы Днепра Бориса Филатова о создании Совета обороны Днепра.

Согласно документу, Корбан является руководителем штаба Совета.

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DR
Фото: DR
DR
Фото: DR

Ранее Телеканал D1 со ссылкой на руководителя Регионального управления Восток ТРО ВСУ сообщил, что Корбан не является руководителем объединенного штаба территориальной обороны Днепропетровской области.

Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Геннадий Корбан

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