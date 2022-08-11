Корбан опроверг заявление о том, что он не является главой Штаба обороны Днепра 11 августа, 15:39 Геннадий Корбан (Фото:ДнепрTV)

Бизнесмен Геннадий Корбан опроверг заявление о том, что он не является главой Штаба обороны Днепра.



В подтверждение этого в НВ поступила фотокопия распоряжения городского главы Днепра Бориса Филатова о создании Совета обороны Днепра.

Согласно документу, Корбан является руководителем штаба Совета.

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Фото: DR

Фото: DR

Ранее Телеканал D1 со ссылкой на руководителя Регионального управления Восток ТРО ВСУ сообщил, что Корбан не является руководителем объединенного штаба территориальной обороны Днепропетровской области.

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