Корбан опроверг заявление о том, что он не является главой Штаба обороны Днепра
Геннадий Корбан (Фото:ДнепрTV)
Бизнесмен Геннадий Корбан опроверг заявление о том, что он не является главой Штаба обороны Днепра.
В подтверждение этого в НВ поступила фотокопия распоряжения городского главы Днепра Бориса Филатова о создании Совета обороны Днепра.
Согласно документу, Корбан является руководителем штаба Совета.
Ранее Телеканал D1 со ссылкой на руководителя Регионального управления Восток ТРО ВСУ сообщил, что Корбан не является руководителем объединенного штаба территориальной обороны Днепропетровской области.
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