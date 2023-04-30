Кораблям РФ безопаснее находиться в море, чем в бухтах Севастополя — Братчук

30 апреля, 10:11
Поделиться:
России безопаснее вывести свои корабли из Севастополя в море (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

России безопаснее вывести свои корабли из Севастополя в море (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что российским кораблям сейчас безопаснее находится в открытом море, чем в бухте Севастополя.

В эфире телемарафона он сказал, что корабли РФ «сейчас будут проситься выходить на боевое дежурство».

Хотя та же «бавовна» имеет черты расти и в морской воде", — добавил Братчук.

Видео дня

По его словам, оккупанты боятся, поскольку понимают и чувствуют угрозу со стороны украинских военных.

Читайте также:
Испугался «бавовны». Спецборт Россия, который вылетел из Крыма после взрывов, приземлился в Москве

Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. После этого на местной нефтебазе начался масштабный пожар, на месте взвился густой черный дым.

Оккупационные власти признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров. По состоянию на 14:00, там заявили, что пожар «ликвидировали».

Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил о «атаку дронов на Севастополь». По его словам, российская ПВО «сбила» один БПЛА, а другой беспилотник якобы был блокирован средствами РЭБ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым Севастополь Корабли

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X