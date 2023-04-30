Кораблям РФ безопаснее находиться в море, чем в бухтах Севастополя — Братчук 30 апреля, 10:11 России безопаснее вывести свои корабли из Севастополя в море (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что российским кораблям сейчас безопаснее находится в открытом море, чем в бухте Севастополя.

В эфире телемарафона он сказал, что корабли РФ «сейчас будут проситься выходить на боевое дежурство».

Хотя та же «бавовна» имеет черты расти и в морской воде", — добавил Братчук.

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По его словам, оккупанты боятся, поскольку понимают и чувствуют угрозу со стороны украинских военных.

Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. После этого на местной нефтебазе начался масштабный пожар, на месте взвился густой черный дым.

Оккупационные власти признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров. По состоянию на 14:00, там заявили, что пожар «ликвидировали».

Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил о «атаку дронов на Севастополь». По его словам, российская ПВО «сбила» один БПЛА, а другой беспилотник якобы был блокирован средствами РЭБ.