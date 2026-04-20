Два корабля Черноморского флота РФ выведены из строя в результате операции ГУР 1 9 апреля 2026 года (Фото: Скриншот видео / ГУР МО)

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Призраки в ночь на 19 апреля поразило во временно оккупированном Крыму два больших десантных корабля страны-агрессора России Ямал и Николай Фильченков. Об этом ГУР сообщает в понедельник, 20 апреля.

Разведчики осуществили операцию в ночь на 19 апреля. В момент удара оба российских корабля Черноморского флота находились в Севастопольской бухте. В результате атаки борта выведены из строя, сообщает ГУР.

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БДК проекта 775 Ямал — это корабль 1988 года выпуска длиной 112,5 метров и способностью перевозить до 500 тонн груза, в том числе бронетехнику и десант. Ориентировочная стоимость корабля составляет более 80 миллионов долларов.

БДК проекта 1171 Николай Фильченков — это корабль 1975 года выпуска грузовместимостью до 1000 тонн, что позволяет перевозить десятки единиц бронетехники и большой десантный контингент. По данным ГУР, корабль ориентировочно стоит более 70 миллионов долларов.

Также Призраки уничтожили в Севастополе российскую радиолокационную станцию Подлет-К1 стоимостью примерно 5 миллионов долларов.

Днем 18 апреля Служба безопасности Украины сообщала о поражении в Крыму трех российских военных кораблей — БДК Ямал, БДК Азов и корабля неустановленного типа. Кроме того, дроны СБУ повредили блок антенн коммуникационной системы Дельфин, радиолокационную систему МР-10М1 Мис-М1 и резервуары с топливом на нефтебазе Югторсан.