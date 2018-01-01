Корабли ВМС Украины продолжат проходить через Керченский пролив - Полторак Сегодня, 02:22 43 Цей матеріал також доступний українською Степан Полторак Фото: mil.gov.u

Украина не откажется от прохождения военных кораблей по Керченскому проливу, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала Прямой.

"Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно так же, как и в предыдущий раз. Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море", - сказал он.

Министр уточнил, что "сегодня никто никуда не идет", это произойдет, когда Военно-морские силы Украины "будут готовы".

"Когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротаций наших подразделений, мы будем осуществлять такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав. К этому времени, я думаю, международное давление на Россию даст им понять, что они не выполняют международные обязательства", - сказал Полторак.

Глава Минобороны отметил, что если Украина откажется от прохождения военных кораблей через Керченский пролив, "это будет означать, что Россия полностью оккупировала Азовское море и мы просто потеряем еще одну территорию. Мы себе этого позволить не можем".

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всехзахваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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