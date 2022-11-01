Огромный технический успех. Дроны для беспрецедентной атаки в Севастополе сделаны украинскими специалистами — Бутусов 1 ноября, 14:06 Атаке дронов, вероятно, подвергся фрегат Адмирал Макаров, ставший флагманом ЧФ РФ после затопления крейсера Москва (Фото:минобороны РФ)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ рассказал, что применение надводных и воздушных дронов для атаки на корабли рашистов в Севастополе было беспрецедентным.

«С технической точки зрения это абсолютно беспрецедентные события, которые сейчас, полагаю, для всех военных в мире являются основной темой для обсуждения. Впервые произведена масштабная атака надводными дронами, беспилотными аппаратами», — подчеркнул Бутусов в эфире Радио НВ.

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Он констатировал, что типичные средства реагирования и обороны морской базы, имеющиеся у россиян, не справились с этой атакой.

Главред Цензор.НЕТ отметил, что один из кораблей, к которым подплывают надводные дроны и, вероятно, поражают их, — это фрегат того проекта, к которому принадлежит Адмирал Макаров (ранее сообщалось, что он стал флагманом Черноморского флота РФ, после затопления крейсера Москва). По словам Бутусова, кроме Адмирала Макарова были поражены еще как минимум два десантных корабля рашистов.

Он добавил, что известно, что одновременно с атакой надводных дронов корабли ЧФ РФ были атакованы беспилотниками с воздуха.

«Самое любопытное: очевидно, все эти дроны (для воздушной атаки и морские дроны, надводные) сделаны украинскими специалистами; все произведено некими людьми, обладающими достаточно высоким уровнем инженерных знаний. И, конечно, координация, то, что был нанесен одновременно удар дронами с воздуха и с моря — это абсолютно беспрецедентная по своему масштабу техническая задача. Понимая то, что подобная операция была проведена впервые в мире, думаю, можно это расценить как огромный технический успех», — заявил главред Цензор.НЕТ.

29 октября оккупационные власти заявили об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

В минобороны РФ обвинили в атаке Украину и Великобританию. Рашисты заявили, что якобы «уничтожили все воздушные цели». Там придумали, что «атака украинских военных» состоялась «под руководством находящихся в Очакове британских специалистов». В министерстве страны-агрессора заявили, что, кроме Ивана Голубца, «незначительное повреждение» имеет боновое заграждение в бухте Южная.

В украинском ОК Юг заявили, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО.

В Минобороны Великобритании обвинения отвергли.

Американский Институт изучения войны в своей сводке за 29 октября сообщил, что кадры из социальных сетей задокументировали неизвестное количество беспилотных надводных аппаратов, которые нанесли удар по меньшей мере по одному фрегату класса Григорович в Севастополе 29 октября.

Россияне не признали повреждений фрегата, подобно тому, как министерство обороны России отрицало какие-либо повреждения крейсера Москва.



В ISW подчеркнули, что нападения на военные суда в военное время являются законными актами войны, а не террористическими атаками. Решение Украины нанести удар по фрегату с Калибрами в это время имеет смысл, учитывая усиление российской кампании ударов по энергетической инфраструктуре.



«Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным, даже сдержанным ответом на масштабную российскую кампанию стратегических бомбардировок гражданских объектов по всей Украине в течение последних нескольких недель», — добавляют аналитики.



Черноморский флот располагает тремя фрегатами класса Григорович, каждый из которых способен запускать крылатые ракеты Калибр.