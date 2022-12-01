«Нужно быть готовыми». Корабли России в Черном море собирают разведданные для потенциального удара — командование Юг 1 декабря, 13:44 Черное море (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Нахождение российской корабельной группировки в Черном море может означать продолжение разведки и сбор информации для подготовки к возможным ракетным ударам.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Она уточнила, что на данный момент ситуация стабильная, но это не означает, что ситуация не изменится.

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«Оперативная ситуация пока достаточно стабильная, но это не должно успокаивать, потому что помним: гибридная война продолжается, и это, в частности, расшатывание информационного пространства. Нахождение в Черном море корабельной группировки означает, что продолжается и воздушная разведка, и сбор данных, и подготовка к возможным ракетным ударам», — сказала Гуменюк.

По ее словам, вражеские носители ракет уже снаряжены и подготовлены, а то, что они время от времени заходят в пункты базирования, может говорить о реагировании на погоду, включая шторм.

Гуменюк не исключила, что цель анонсов ракетных обстрелов — дополнительно нагнетать психологическую обстановку и давление на население. Однако угроза обстрелов действительно существует.

«Мы честно и откровенно сообщаем, сколько ракет выводит ракетоноситель на службу, мы говорим о том, что нужно быть готовыми к массированной ракетной атаке, потому что это одно из средств истощения нашей ПВО», — отметила Гуменюк.

Она также подтвердила, что захватчики используют не иранские беспилотники, а российские Ланцеты. По словам Гуменюк, это может свидетельствовать как о том, что в России закончились запасы, так и об изменении тактики, а также на их применение влияют погодные условия.

Гуменюк предположила, что отсутствие Шахидов может быть связано с убийством иранских инструкторов в Крыму. Там они учили россиян запускать дроны.

25 ноября в военно-морских силах ВСУ заявили, что Россия держит в Черном море 11 кораблей. Однако среди них нет ни одного ракетоносителя.