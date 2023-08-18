ОК Юг: Россияне тревожно ждут «малыша» в Черном море. Прячут свои корабли

18 августа, 10:56
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По состоянию на утро 18 августа ракетоносителей в Черном море нет (Фото:ОК Юг/Facebook)

По состоянию на утро 18 августа ракетоносителей в Черном море нет (Фото:ОК Юг/Facebook)

Россия рассредоточила свою корабельную группировку от юго-восточного побережья Крыма до Новороссийска, опасаясь атак украинскими морскими дронами.

Об этом спикер командования Юг Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона в пятницу, 18 августа.

По ее словам по состоянию на утро ракетоносителей на дежурстве нет. Они находятся в пунктах базирования и готовятся к выходу на морские рубежи. Гуменюк говорит, что там россияне тоже растянули боновые заграждения

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«Могу сравнить состояние в Черноморском флоте РФ с тем, что в Украине называют „при надежде“, потому что они в тревожном ожидании „малыша“ постоянно нервничают, у них перепады настроения, их укачивает и немножко тошнит. Они пытаются прятаться за районом гражданских судов, который создали искусственно для того, чтобы была такая буферная зона», — рассказала она.

Вечером 17 августа министерство обороны России пожаловалось на «попытку атаки» украинского беспилотного катера в Черном море. Пропагандисты в очередной раз доложили о том, что атаку «отбили», а катер, как они утверждают, «уничтожили» корабли Пытливый и Василий Быков.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что для второй атаки на Крымский мост использовали украинский дрон Морской малыш (Sea Baby). Он назвал надводные дроны «уникальным изобретением» своей спецслужбы, подтвердив, что они помогли атаковать большой десантный корабль Оленегорский горняк и танкер Сиг.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1691706599000142168?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1691706599000142168%7Ctwgr%5E7be21dffa8dc20efcbe37ab7d7c808d7d938d60a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fukraine%2Fevents%2Ftrenuvannya-udarnih-droniv-morskiy-malyuk-yakimi-atakuvali-krimskiy-mist-video-novini-ukrajini-50346566.html
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Черное море Черноморский флот РФ Наталья Гуменюк Война России против Украины

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