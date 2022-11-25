Россия держит в Черном море 11 кораблей 25 ноября, 17:15 В Средиземном море Россия держит девять вражеских кораблей (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

Россия держит в Черном море 11 кораблей. Среди них нет ни одного ракетоносителя.

Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил ВСУ в Telegram.

«В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля», — говорится в сообщении.

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Также, по их данным, в Средиземном море Россия держит девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп которых — 76 ракет.

За сутки в интересах России прошли через Керчь-Еникальский пролив:

к Азовскому морю — 18 судов, из них 3 судна двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 36 судов, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

«РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря», — добавили в пресс-службе.