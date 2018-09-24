ВМС сообщили об опасных инцидентах во время прохождения украинских кораблей через Керченский пролив

Корабли Военно-морских сил Украины во время прохождения через Керченский пролив сопровождались разведывательным кораблем Черноморского флота России Приазовье и пограничными сторожевыми кораблями Аметист и Дон.

В украинском военном ведомстве рассказали, что в Керченском проливе для непосредственного сопровождения Россия задействовала более десяти кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ.

Российские самолеты неоднократно совершали облет украинских кораблей, в том числе на предельно низких высотах.

Также силы страны-агрессора допустили ряд опасных инцидентов.

Так, 20 сентября, российский корабль Приазовье совершил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию ​​2-х кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил.

21 сентября российский истребитель Су-27 создал предпосылки к аварийной ситуации в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС ВСУ, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря.

Напомним, в ночь на 23 сентября два корабля Военно-морского флота Украины стали объектом пристального внимания со стороны оккупационных российских властей. Российские пропагандистские СМИ сообщали, что два корабля Военно-морских сил Украины вошли в "исключительную экономическую зону России" у берегов оккупированного Крыма.

Позже агентство Интерфакс-Украина сообщило, что корабли вышли с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе и отправились в Бердянск, где станут частью создаваемой инфраструктуры флота в Азовском море.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал выход в Азовское море двух украинских военных судов и отметил, что эти корабли "станут частью новосозданной военно-морской базы украинского флота".

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Путь из Черного в Азовское море проходит через фактически контролируемый РФ Керченский пролив. Однако в соответствии с соглашением от 2003 года, гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно проходить через пролив и идти в свои порты.

В последние месяцы Россия совершала регулярные попытки расширить зону свого влияния в Азовском море, блокируя и задерживая украинские корабли.