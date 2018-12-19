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Корабль-разведчик ВМС Британии прибыл в Одессу и проведет учения с украинским фрегатом

Сегодня, 12:21
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Корабль пробудет в порту Одессы несколько дней

Фото: Думская

Разведывательный корабль британского Королевского Военно-морского флота HMS Echo (H87) утром 19 декабря зашел в порт Одессы.

Как сообщает Думская, в одесском порту британский корабль пробудет несколько дней.

После этого состоятся маневры типа PASSEX с флагманом Военно-морских сил Украины фрегатом Гетьман Сагайдачный.

Накануне сообщалось, что корабль HMS Echo (H87) вошел через пролив Босфор в Черное море.

Визит в Черное море проходит в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которые были достигнуты 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон министра обороны Украины Степана Полторака.

Тогда министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил, что в 2019 году в Черное море будет направлен корабль HMS Echo (H87).

Но учитывая факт российской агрессии против украинских моряков и их захвата в нейтральных водах Черного моря Великобритания выполнила свое обещание раньше.

Теги:   Фрегат Гетьман Сагайдачный ВМС Черное море Корабль Одесса Великобритания

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Корабль-разведчик ВМС Британии прибыл в Одессу и проведет учения с украинским фрегатом

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