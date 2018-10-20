Корабль охраны Донбасс после ремонта присоединился к украинскому флоту в Азовском море

Корабль морской охраны BG-32 Донбасс после ремонта вернулся к охране государственной границы в акватории Азовского моря.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Как сообщается, специалисты в сжатые сроки провели работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистке и покраске корпуса, обслуживанию топливных и балластных цистерн. Ремонтом и модернизацией корабля занимался Азовский судоремонтный завод, который выиграл тендер.
Корабль прошел ходовые испытания. Результатами работы механизмов на ходах комиссия осталась довольна.
Журнал Новое Время №38
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