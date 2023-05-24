«Таких только два». Что разведывает корабль Иван Хурс и что будет, если Черноморский флот РФ его потеряет — интервью NV 24 мая, 21:02 NV Премиум Разведывательный корабль Иван Хурс (Фото:t.me/yigal_levin)

Российские так называемые «военкоры» заявляют, что корабль Черноморского флота РФ Иван Хурс 24 мая атаковали неустановленные «морские дроны» в 74 километрах к северу от Босфора.

В Минобороны агрессора подтвердили атаку и обвинили Украину. В Украине пока не комментировали эту информацию.

Эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук в интервью Radio NV объяснил, насколько потеря этого корабля значима для Черноморского флота, а также рассказал о том, чем будет заниматься украинский Корпус морских пехотинцев и что нужно для высадки десанта на левобережье Херсонской области.

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