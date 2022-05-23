Новейший корабль Адмирал Макаров отправился усиливать врага — ОК Юг

23 мая, 03:04
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Корабль Адмирал Макаров (Фото:uk.wikipedia.org/)

Корабль Адмирал Макаров (Фото:uk.wikipedia.org/)

К группировке оккупантов в Черном море из Севастополя выдвинулся новейший российский корабль Адмирал Макаров. В то же время в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая.

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Об этом сообщили в ОК Юг.

«По устоявшейся традиции беспилотник-разведчик типа Орлан-10, поднятый над Херсонщиной, точной работой наших подразделений „заземлен“ в расчет безвозвратных потерь вражеских сил. В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая», — говорится в сообщении.

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В то же время вероятность ракетных ударов повышается, ведь к группировке в Черном море из семи крупных десантных кораблей и двух ракетных, из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота Адмирал Макаров.

Всего по результатам действий ракетно-артиллерийских подразделений ОК Юг, совместно с авиацией, враг потерял более 55 человек и несколько единиц бронированной техники. Окончательное количество уточняется.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Севастополь Российская агрессия Оккупант Юг Украины Война России против Украины

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