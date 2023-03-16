Новая коалиция — корабельная. Каким будет украинский флот — интервью с военно-морским экспертом 16 марта, 17:10 Эксклюзив NV Суда, участвующие, в частности, в зерновом соглашении, у берегов Турции (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

У Украины нет флота, говорит военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий, но есть намерение его создать.

Министр обороны Алексей Резников анонсировал создание корабельной коалиции.

Каким может быть украинский флот и какую задачу он будет выполнять, Заблоцкий рассказал в интервью Radio NV.

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— Министр обороны Алексей Резников заявил о развитии флота. К корабельной коалиции присоединились три страны — Украина, Великобритания, Нидерланды. Помнится, в Турции налажено производство военных кораблей для Украины. А что это за коалиция? Я понимаю, что Нидерланды — это сильное морское государство, а что сейчас они могут нам «подбросить»?

— Королевство Нидерланды и королевские ВМС располагают достаточно современными и интересными для нас кораблями — минными тральщиками типа Алкмар.

Мы уже получили, как известно, два тральщика типа Сендаун в Великобритании. Их купили за счет кредита, выделенного правительством Великобритании на развитие ВМС. А это будут два аналогичных, но другого проекта, почти того же назначения тральщика, которые в 80-е годы разрабатывались совместно тремя странами Европы — Нидерланды, Франция и Бельгия. Три страны разработали этот проект, и они совместно построили эти корабли.

Они сейчас находятся в составе ВМС этих трех стран, в том числе Нидерландов, которые предложили нам два корабля.

На каких условиях они будут нам предоставлены? Я не знаю. Возможно, придется покупать по стандартной схеме, а возможно, в качестве помощи. Пока это еще предмет переговоров. Резников об этом ничего не говорил.

Особенностью этого проекта, как и британского Сендауна, является то обстоятельство, что корпуса и основные механизмы изготовлены из немагнитных материалов, в частности корпус — из стеклопластика.

— Это тот материал, из которого сейчас производят современные яхты? Это боевой корабль, тоже немагнитный?

— Да. Это позволяет уменьшить магнитное поле корабля и уменьшить опасность подрыва на минах, от торпед с головками самонаведения и т. д.

Основным вооружением, учитывая предназначение, является компактная поисковая гидроакустическая станция, позволяющая искать взрывоопасные предметы — мины на дне морей на глубинах до 80 метров.

Также на борту установлена специальная аппаратура, позволяющая дистанционно идентифицировать, что лежит на дне. Речь идет об аппаратуре Atlas Seafox — это дрон, ведущий разведку: есть разведывательный вариант и ударный. Когда обнаруживается и идентифицируется, что это морская мина или торпеда, или что-то взрывоопасное, то на это место опускается ударный вариант этого дрона и он подрывается, детонирует вместе с этим предметом.

Также на борту предусмотрен спусковой подводный аппарат для разведки на глубине до 500 метров — Double Eagle. Это шведская разработка, стандартная для ВМС Швеции и многих стран НАТО, куда Швеция намерена вступить также.

— Если нам уже передают тральщики, мы понимаем, что они нам нужны для того, чтобы очищать акватории. А есть понимание того, какого типа флот у нас потенциально должен быть?