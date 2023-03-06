В Украине зафиксировали два случая кори 6 марта, 14:52 Корь обнаружили у двоих детей в одной семье (Фото:etcetera.media)

В Украине зафиксировали два случая кори, заболели дети из одной семьи.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава в Telegram, один ребенок ранее получил первую дозу прививки, а второй не был вакцинирован.

Детям оказывают необходимую медпомощь, тем, кто с ними контактировал, провели ПЦР-исследования для выявления кори. Результаты оказались отрицательными.

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В Минздраве напомнили, что инкубационный период кори составляет 6−21 день. Затем проявляются симптомы болезни, среди которых высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота.

Корь также опасна серьезными осложнениями: пневмонией, отитом, энцефалитом (воспалением мозга). Заболевание может привести к инвалидности и смерти. Лекарств против кори не существует, однако заболевания можно предотвратить.

Для этого необходимо вакцинироваться двумя дозами вакцины.