09 ноября 2018, пятница

Корь в Украине: во Львовской области из-за болезни приостановили обучение в нескольких школах

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В нескольких школах пришлось приостановить обучение из-за кори
Фото: pixabay.com

В нескольких школах пришлось приостановить обучение из-за кори

В четырех сельских школах вблизи Львова приостановили обучение из-за большого количества больных корью.

Об этом сообщает Zaxid.net.

В четырех сельских школах возле Львова приостановили обучение. Учебный процесс приостановлен в школах в Рудном и Лапаивке, а также в двух заведениях в Зимней Воде.

Медики утверждают, что вакцины достаточно, как для взрослых, так и для детей.

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