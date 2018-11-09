Корь в Украине: во Львовской области из-за болезни приостановили обучение в нескольких школах

В четырех сельских школах вблизи Львова приостановили обучение из-за большого количества больных корью.

Об этом сообщает Zaxid.net.

В четырех сельских школах возле Львова приостановили обучение. Учебный процесс приостановлен в школах в Рудном и Лапаивке, а также в двух заведениях в Зимней Воде.

Медики утверждают, что вакцины достаточно, как для взрослых, так и для детей.

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