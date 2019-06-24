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Корь в Украине: с начала года заболели 55 тысяч человек

Сегодня, 18:50
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Корь в Украине: с начала года заболели 55 тысяч человек - фото

HeungSoon/pixabay.com

Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области

В Украине с начала 2019 года корью заболели почти 55 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В течение 25-й недели 2019 года корью заболели 705 человек: среди них 436 взрослых и 531 ребенок.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 20 июня 2019) корью заболели 54 758 человек — 25 725 взрослых и 29 033 ребенка, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

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В период с 13 до 20 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (72 больных: 45 взрослых и 27 детей), Киеве (64: 30 взрослых и 34 ребенка), Львовской (62: 18 взрослых и 44 ребенка), Черновицкой (55: 18 взрослых и 37 детей) и Ровенской областях (46 больных: 11 взрослых и 32 ребенка).

Теги:   Минздрав Корь

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