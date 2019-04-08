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Корь в Украине: уровень заболеваемости продолжает расти

Вчера, 22:06
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Корь в Украине: уровень заболеваемости продолжает расти - фото

НВ

В Минздраве заявили, что прививка - единственная надежная защита от кори

В период с четверга, 28 марта по среду, 3 апреля в Украине корью заболели 2 250 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Среди заболевших - 1 121 взрослый и 1 129 детей.

Самое большое количество новых случаев кори зарегистрировано в Тернопольской (243 больных: 81 взрослый и 162 ребенка), Киевской (175: 96 взрослых и 79 детей), Харьковской (171: 110 взрослых и 61 ребенок) и Хмельницкой (160: 84 взрослых и 76 детей) областях, а также в Киеве (214: 118 взрослых и 96 детей).

В ведомстве напомнили, что прививка - единственная надежная защита от кори.

Теги:   Минздрав Корь

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