10 октября 2018, среда

Координатор С14 прокомментировал нападение с гранатой на свою квартиру

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Гранату кидали в комнату Мазура
Фото: Сергей Мазур via Facebook

Гранату кидали в комнату Мазура

Граната, которую кинули в квартиру координатора организации С14 Сергея Мазура, запуталась в занавесках и упала.

Об этом он сам сообщил в своем Facebook.

"Бросали гранату РГД-5. Для этого предварительно заготовили лестницу и забросили в окно. Чисто повезло, что граната запуталась в занавесках и упала вниз. Основной удар приняла батарея и стол", - уточнил он.

Мазур добавил, что вероятной целью нападавших был именно он, так как гранату закинули в окно его комнаты.

Состояние отца, который пострадал, нормализовалось, угрозы его жизни нет.

Ранее нардеп Игорь Луценко сообщил, что в Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство.

По его словам, от взрыва пострадал отец активиста, он "получил ранения ног и потерял много крови".

Полиция квалифицировала взрыв в квартире в Борисполе как покушение на убийство.

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