Координатор ОБСЕ встретился с военнопленными в оккупированном Донецке Вчера, 10:18 265 Цей матеріал також доступний українською Shutterstock Shutterstock

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе посол Тони Фриш посетил оккупированный Донецк, где встретился с четырьмя заложниками - военными, которых боевики не освобождают более четырех лет.

Об этом Ирина Геращенко, представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске, написала в Facebook.

Также боевики показали двух гражданских, незаконно удерживаемых оккупантами.

«По нашей предварительной информации, Фриш так и не встретился с другими заложниками, на посещении которых украинская сторона настаивала в Минске, в том числе и со Станиславом Асеевым. В общем, ему дали возможность увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в нашем списке с требованием их навестить», - отметила Геращенко.

Она также рассказала, что семьи заложников обратились к Фришу с требованием передать письма, привезти ответы и поднять вопрос о телефонных звонках. По предварительной информации, посол передал письма МККК, а во время переговоров в Минске станет известно, получили ли заложники известия от своих семей.

Геращенко отметила, что Фриш встретился лишь с четырьмя заложниками из десяти:

«К сожалению, вместо 10 заложников, в посещении которых мы настаивали, ему показали только 4. И еще 2 гражданских, о задержании которых мы знаем. Украинская сторона оставляет за собой право на зеркальные условия посещения координатором ОБСЕ пенитенциарных заведений, и зеркальное разрешение на встречи с людьми, заявленными в списках приглашенных оккупантами из РФ представителями ОРДЛО», - добавила она.