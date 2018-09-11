Координатор ОБСЕ посетил украинских пленных на оккупированном Донбассе

Обмена пленными не было с декабря 2017 года

Координатор от ОБСЕ Тони Фриш в течение последних нескольких дней посетил украинских пленных, удерживаемых в тюрьмах на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, боевики допустили посла ОБСЕ менее чем к половине лиц из списка, который подготовила украинская сторона.

"На оккупированных территориях посол Фриш смог встретиться лишь с несколькими военными. С положительной - впервые за все эти годы ему дали возможность пообщаться с нашими ребятами один на один, без тюремщиков и представителей", - отметила нардеп.

Геращенко добавила, что особенно тревожная ситуация сложилась в оккупированном Луганске, где нескольких украинских военных держат в полной изоляции.

"Это еще и еще раз наводит на мысль, что их пытают, поэтому и прячут. Также в Минске мы неоднократно поднимали перед послом просьбу добиваться от оккупационных властей обеспечения права на звонок и письма незаконно удерживаемым. Есть ли результаты - будем знать уже скоро", - добавила она.

Кроме того, Фриш посетил осужденных за тяжкие преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины в тюрьмах на подконтрольной правительству территории. Встречи состоялись в формате тет-а-тет.

Последний обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года на КПВВ Майорск в районе Горловки - 74 украинцев обменяли на 306 боевиков.

Напомним, что на оккупированной территории Луганской области в течение августа в ряде исправительных колоний погибли по меньшей мере пятеро заключенных.