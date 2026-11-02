Лубинец заявил о создании нового координационного штаба по возвращению украинцев из оккупации

В Украине создадут новый координационный штаб по возвращению украинцев, которые находятся в российских тюрьмах или в оккупации.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец во время пресс-конференции, сообщает корреспондент NV.

Лубинец заявил, что в Украине недостаточна координация работы по возвращению украинских гражданских граждан, как арестованных в РФ, так и по оккупации.

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Омбудсмен заявил о создании нового координационного центра, который должен заниматься указанными вопросами.

Гуманитарная операция в Олешках — главное

Режим прекращения огня в Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать с 03:00 27 октября. За это время были разминированы дороги и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь на четырех самолетах, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.