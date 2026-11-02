Лубинец заявил о создании нового координационного штаба по возвращению украинцев из оккупации
В Украине создадут новый координационный штаб по возвращению украинцев (Фото: Дмитрий Лубинец / Facebook)
В Украине создадут новый координационный штаб по возвращению украинцев, которые находятся в российских тюрьмах или в оккупации.
Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец во время пресс-конференции, сообщает корреспондент NV.
Лубинец заявил, что в Украине недостаточна координация работы по возвращению украинских гражданских граждан, как арестованных в РФ, так и по оккупации.
Омбудсмен заявил о создании нового координационного центра, который должен заниматься указанными вопросами.
Гуманитарная операция в Олешках — главное
Режим прекращения огня в Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать с 03:00 27 октября. За это время были разминированы дороги и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.
30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь на четырех самолетах, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.
31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.