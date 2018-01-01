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Концерты, тысячи гирлянд и поезд желаний: в КГГА рассказали, что ждет киевлян на Новый Год

Сегодня, 21:48
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Главную елку Украины зажгут 19 декабря

Директор департамента культуры КГГА Диана Попова заявила, что в этом году Киев будет встречать зимние праздники в уютной атмосфере европейского городка с яркой иллюминацией и динамичной концертной программой.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Во время праздников в столице планируется минимум 70 различных акций и концертов, более 300 тематических спектаклей для почти 90 000 юных зрителей и более 200 праздничных событий во всех районах города.

15 декабря в 17:00 парадом оркестров, который пройдет по улице Сагайдачного, будет открыт новогодний праздник и ярмарочный городок на Контрактовой площади.

"Поскольку следующий 2019 год - юбилейный, когда мы будем отмечать 110 лет со дня рождения известной во всем мире прекрасной художницы Марии Примаченко, то идея оформления Контрактовой площади возникла сама собой. Вся площадь будет украшена мотивами из прекрасного творчества украинской народной художницы. Так, елку украсят игрушками в стиле работ Марии Примаченко, а образы из ее картин разместят в виде праздничных фото-зон, украшенных яркими гирляндами", - заявила чиновница.

Главную елку Украины на Софийской площади зажгут 19 декабря. Елка будет высотой 25 метров, ее украсят около 1000 игрушек. А всего на Софийской площади будет размещено около 3 км гирлянд.

По информации основателя проекта Folk Ukraine Игоря Добруцкого, в этом году елка станет особенной: вокруг нее, кроме динамической световой конструкции, появится экран, через который посетители ярмарки смогут передать поздравления.

Вся елка обернется в тысячи ярких фонариков холодного белого арктического цвета. Некоторые из них будут иметь уникальную форму кристаллов длиной - 35-50 см.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому впервые запустят поезд желаний Полярный Экспресс, где каждый желающий, проехав остановку, сможет загадать желание.

Владимирский проезд будут украшать грандиозные световые конструкции в виде крупных снежинок, которые будут освещать дорогу и создавать романтическое настроение. В сквере Владимирского проезда будет работать зона развлечений для самых маленьких посетителей.

Большие Рождественские празднования состоятся 7 января. В программе - концерт, массовая коляда, угощение кутьей и традиционное Шествие звездочетов, которое пройдет по Андреевскому спуску и заколядует со всеми вблизи елки на Контрактовой площади. В сквере же рядом расположится Резиденция Святого Николая. 

На Левом берегу Днепра 19 декабря стартует масштабный художественный проект Зимняя Країна мрій на Левом берегу, где гостей ждут пять гала-концертов, резиденция Святого Николая, оборудованная детская зона в помещении Международного выставочного центра, разнообразные аттракционы, танцевальные сеты и настоящий подарок для всей семьи - бесплатный сказочный рождественский мюзикл Щелкунчик: война и мир - продолжение истории Гофмана о знаменитой кукле.

Кроме того, на Певческом поле Печерского ландшафтного парка с 21 декабря – до 13 января продлится новогодний фестиваль Цитрусовое королевство. Киевляне смогут увидеть 13-ти метровую цитрусовую елку и цитрусовые инсталляции в виде замков сказочных героев. 

Всего во всех районах города пройдут красочные представления известных писателей-сказочников, праздничные кукольные программы, мюзиклы, спектакли классического жанра, различные книжные выставки, мастер-классы, праздничные акции, развлекательно-игровые программы, конкурсы, киноутренники с показом мультфильмов и тому подобное.

Теги:   Новый Год КГГА Киев

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