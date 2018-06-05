Контрразведка захватила возле Марьинки агента группировки "МГБ ДНР"

Украинские военные, задействованные в Операции Объединенных сил на Донбассе, захватили агента пророссийской террористической группировки "МГБ ДНР".

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Вблизи г. Марьинка Донецкой области военнослужащими одной из бригад из состава Объединенных сил задержан житель г. Ясиноватая, гражданин Наводничий Алексей Геннадиевич, 1995 г.р.", - говорится в сообщении.

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По данным военной контрразведки, указанный гражданин входил в разведывательно-агентурную сеть террористов.

"С марта 2018 по заданию своих кураторов проводил разведку военных объектов ВС Украины в районе Марьинки, за что получал вознаграждение в размере 15 тысяч рублей РФ за каждое выполненное задание", - рассказали в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила агентурную сеть пророссийских террористов.