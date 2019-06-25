Контрразведка СБУ задержала артиллериста «ДНР» Сегодня, 09:40 315 Цей матеріал також доступний українською СБУ Боевик присоединился к оккупационным силам РФ в 2016 году СБУ

Сотрудники контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области боевика пророссийской террористической организации «ДНР».

Как сообщили в СБУ, злоумышленник присоединился к оккупационным силам РФ в 2016 году и до мая 2019-го состоял в одном из артиллерийских подразделений.

В связи с этим боевик рассказал подробности о многочисленных случаях артобстрелов российско-оккупационными войсками жилых кварталов для их освещения в российских пропагандистских СМИ с целью дискредитации ВСУ.

Кроме того, он раскрыл детали переправки на территорию оккупированного РФ Донецка российского оружия и оборудования, в частности мобильной переносной станции спутниковой связи «Аурига» (новейшая разработка ВПК РФ, принята на вооружение в 2014 году).

Сейчас задержанному объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 15 лет).