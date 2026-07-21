СБУ заявила, что предотвратила двойной теракт в жилом комплексе Ивано-Франковска: второй взрыв планировался после прибытия полиции

Служба безопасности Украины заявила, что ее контрразведка предотвратила двойной теракт российских спецслужб во дворе жилого комплекса в центре Ивано-Франковска. Об этом во вторник, 21 июля, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным контрразведки, первый взрыв должен был произойти в результате дистанционной активации самодельной бомбы на парковке. Второй подрыв планировался после прибытия на место происшествия экстренных служб.

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Следствие установило, что подготовкой теракта занимался местный безработный, искавший «легкий заработок» в Telegram-каналах. По данным СБУ, злоумышленник арендовал квартиру с видом на место планируемых взрывов, а затем скрытно разместил во дворе телефон, подключенный к пауэрбанку, чтобы российские кураторы могли выбрать место будущего подрыва.

Фото: Служба безопасности Украины

После этого мужчина приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельных взрывных устройств. По данным следствия, российские спецслужбы поручили агенту замаскировать взрывчатку под кухонные кастрюли. Каждое из устройств должно было содержать около 6 кг взрывчатого вещества, детонатор и сотни металлических болтов, призванных усилить поражающий эффект при взрыве. Согласно полученным указаниям, первое взрывное устройство подозреваемый должен был оставить на парковке среди гражданских автомобилей.

Фото: Служба безопасности Украины

После взрыва и прибытия на место происшествия местных жителей, правоохранителей, скорой помощи и спасателей россияне планировали дистанционно подорвать второе взрывное устройство со шрапнелью, замаскированное неподалеку.

СБУ заявила, что установила сотрудников спецслужб РФ, причастных к планированию преступления.