Контрразведчики СБУ дроном уничтожили российский танк и 15 оккупантов — видео 24 июля, 15:15 Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский Т-72 и 15 захватчиков.



Соответствующее видео СБУ опубликовала в Telegram.



Также сотрудники спецслужбы перехватили телефонный разговор российского военного — очевидца этого события, с матерью.

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«Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 „двухсотых“. Потому что они на танке смотрели кино. Короче, в башню сбросили, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п***ец! Просто подлетели, сбросили боеприпас и его разорвало», — рассказал оккупант.

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