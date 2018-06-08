Контролируемый боевиками визит: спецдокладчик ООН посетил военнопленных на Донбассе

Специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер посетил пленных военнослужащих, которых удерживают боевики неконтролируемых регионов Донбасса.
Он отметил, что в нарушение его мандата, представители незаконных вооруженных формирований заранее определили, какие тюрьмы ему посещать, и с кем ему общаться.
Как пишет Радио Свобода, спецпредставитель ООН рассказал об этом на пресс-конференции в Киеве 8 июня после ряда проверок тюрем и СИЗО как на территориях, подконтрольных украинской власти, так и в оккупированных регионах Донбасса.
Мельцер с 20 мая совершил ряд проверок мест лишения свободы также и на подконтрольных территориях. Он отметил, что здесь он получил беспрепятственную свободу передвижения ко всем местам, где были заключенные.
Однако на оккупированных территориях Донбасса его возили в определенные боевиками тюрьмы, а во время разговора с пленными спецдокладчик общался с ними в присутствии представителей незаконных боевых формирований.
На неконтролируемой правительством части Луганской области Мельцер побывал в колониях №19 и №24.
"Мне не позволили провести конфиденциальные интервью с задержанными и даже коллективные интервью общего характера были исключены удручающим и угрожающим присутствием персонала учреждения", - подчеркнул он.
На оккупированной части Донецкой области представитель ООН посетил СИЗО №5 в Донецке. Здесь ему удалось индивидуально пообщаться с четырьмя пленными бойцами Вооруженных сил Украины, которые были отобраны представителями фактической власти, а также в присутствии персонала тюрьмы.
Последний обмен пленными состоялся 27 декабря прошлого года. По состоянию на декабрь еще 103 человека оставались в заложниках в Донецкой и Луганской областях и 402 считаются пропавшими без вести.
Переговоры об обмене продолжаются в минском формате. 4 мая представители гуманитарной группы на Минских переговорах не смогли договориться об обмене заключенными из-за несбалансированности требований. Боевики требуют передать им 80 человек в обмен на 15 украинцев. Украина в свою очередь готова передать 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности. В ответ российская сторона продолжает отрицать свое присутствие на Донбассе.
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