Контролируемый боевиками визит: спецдокладчик ООН посетил военнопленных на Донбассе

Спецдокладчик должен был общаться наедине с пленными, ведь в присутствии тех, кто их содержит, военные не смогли озвучить реальное положение вещей

Специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер посетил пленных военнослужащих, которых удерживают боевики неконтролируемых регионов Донбасса.

Он отметил, что в нарушение его мандата, представители незаконных вооруженных формирований заранее определили, какие тюрьмы ему посещать, и с кем ему общаться.

Как пишет Радио Свобода, спецпредставитель ООН рассказал об этом на пресс-конференции в Киеве 8 июня после ряда проверок тюрем и СИЗО как на территориях, подконтрольных украинской власти, так и в оккупированных регионах Донбасса.

Мельцер с 20 мая совершил ряд проверок мест лишения свободы также и на подконтрольных территориях. Он отметил, что здесь он получил беспрепятственную свободу передвижения ко всем местам, где были заключенные.

Однако на оккупированных территориях Донбасса его возили в определенные боевиками тюрьмы, а во время разговора с пленными спецдокладчик общался с ними в присутствии представителей незаконных боевых формирований.

На неконтролируемой правительством части Луганской области Мельцер побывал в колониях №19 и №24.

"Мне не позволили провести конфиденциальные интервью с задержанными и даже коллективные интервью общего характера были исключены удручающим и угрожающим присутствием персонала учреждения", - подчеркнул он.

На оккупированной части Донецкой области представитель ООН посетил СИЗО №5 в Донецке. Здесь ему удалось индивидуально пообщаться с четырьмя пленными бойцами Вооруженных сил Украины, которые были отобраны представителями фактической власти, а также в присутствии персонала тюрьмы.

Последний обмен пленными состоялся 27 декабря прошлого года. По состоянию на декабрь еще 103 человека оставались в заложниках в Донецкой и Луганской областях и 402 считаются пропавшими без вести.

Переговоры об обмене продолжаются в минском формате. 4 мая представители гуманитарной группы на Минских переговорах не смогли договориться об обмене заключенными из-за несбалансированности требований. Боевики требуют передать им 80 человек в обмен на 15 украинцев. Украина в свою очередь готова передать 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности. В ответ российская сторона продолжает отрицать свое присутствие на Донбассе.