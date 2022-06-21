Контроль над Метелкиным не даст оккупантам преимущества в боях за Северодонецк — глава РВА

21 июня, 07:12
Цей матеріал також доступний українською
Контроль над Метелкиным не даст армии РФ преимущества в боях за Северодонецк (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Контроль над Метелкиным не даст армии РФ преимущества в боях за Северодонецк (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Контроль над поселком Метелкино в Луганской области не создаст для российских оккупационных войск тактического преимущества, поэтому особо не повлияет на ход боев за Северодонецк.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

«Но психологически это для нас определенная проблема. На той стороне Донца мы контролируем не только часть промзоны Северодонецка, но еще несколько населенных пунктов. То есть у нас был такой плацдарм для той стороны Донца, с которым у нас усложнена логистика. Это (Метелкино — ред.) был эдакий люфт для маневров, чтобы наши ребята не попали в окружение на Азоте, на „промке“ Северодонецка», — отметил Власенко.

Видео дня
Читайте также:
Северодонецкая крепость. В Украине любой индустриальный город, который ведет бои, похож на Мариуполь — военный аналитик

20 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ВС потеряли контроль над поселком Метелкино возле Северодонецка.

Вечером того же дня он заявил, что бои в Северодонецке продолжаются в промзоне, украинские военнослужащие контролируют только территорию предприятия Азот.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X