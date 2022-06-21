Контроль над Метелкиным не даст оккупантам преимущества в боях за Северодонецк — глава РВА 21 июня, 07:12 Цей матеріал також доступний українською Контроль над Метелкиным не даст армии РФ преимущества в боях за Северодонецк (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Контроль над поселком Метелкино в Луганской области не создаст для российских оккупационных войск тактического преимущества, поэтому особо не повлияет на ход боев за Северодонецк.



Об этом в комментарии Радио Свобода заявил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

«Но психологически это для нас определенная проблема. На той стороне Донца мы контролируем не только часть промзоны Северодонецка, но еще несколько населенных пунктов. То есть у нас был такой плацдарм для той стороны Донца, с которым у нас усложнена логистика. Это (Метелкино — ред.) был эдакий люфт для маневров, чтобы наши ребята не попали в окружение на Азоте, на „промке“ Северодонецка», — отметил Власенко.

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20 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ВС потеряли контроль над поселком Метелкино возле Северодонецка.

Вечером того же дня он заявил, что бои в Северодонецке продолжаются в промзоне, украинские военнослужащие контролируют только территорию предприятия Азот.

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