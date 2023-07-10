Самая сложная операция. Почему контрнаступление Украины медленнее, чем в прошлом году — WSJ 10 июля, 14:22 Сюжет Украинские военные во Времевке Донецкой области, 8 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Несмотря на то, что у Украины было меньше людей и оружия, а также на то, что у России было превосходство в воздухе, в прошлом году украинской армии удалось дать отпор гораздо большей российской, пишет The Wall Street Journal.

Это произошло благодаря умелым маневрам, превосходному знанию местности и эффективному использованию дронов и цифровых технологий, а также недостаточно эффектиному командованию оккупантов. Однако сейчас ситуация изменилась: Украина пытается выбить окопавшегося врага, что является одной из самых сложных военных операций.

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Подготовленная оборона и большее число солдат у россиян

В течение месяцев российские войска строили защитные сооружения — бункеры, противотанковые ловушки и минные поля. На некоторых участка глубина этих сооружений составляет 15 миль (больше 24 км).

WSJ напоминает, что после того, как во время Второй мировой войны союзники смогли отвоевать плацдарм, им понадобилось больше двух месяцев, чтобы преодолеть немецкую оборону и продвинуться вглубь страны. А в 1991 году во время операции Буря в пустыне США провели пятинедельную воздушную кампанию, чтобы ослабить иракские позиции перед продвижением сухопутных войск коалиции.

Кроме оборонительных сооружений россиян, Украина сталкивается с проблемой нехватки ресурсов. Хотя в последнее время она получила новое западное оружие, а 7 июля США пообещали предоставить Украине кассетные боеприпасы, попытки Киева продвинуться на юг через удерживаемую Россией территорию к Азовскому морю застопорились. Украинские чиновники утвержают, что украинские военные добиваются прогресса и за последний месяц освободили несколько сел в Запорожской и Донецкой областях, но признают чрезвычайную сложность стоящей перед Украиной задачи.

«Если мы убьем целое подразделение — 100 солдат — на следующий день переведут другое подразделение. А через день — еще одно», — сказал WSJ подполковник Телегин.

Cпециалист по исследованиям в области безопасности Брукингского института в Вашингтоне Майкл О’Хэнлон констатировал, что, хотя недавнее российское наступление в Украине было безуспешным, оборона является более легкой задачей. Он напомнил, что в прошлом году Россия мобилизовала 250 тысяч человек.

В Запорожской области оккупанты построили километры соединенных между собой зигзагообразных траншей. Некоторые из них укреплены бетоном или покрыты деревом и землей, поэтому их не видно. Поля сильно заминированы. А украинские военные рассказывали про как минимум два случая когда россияне минировали тела собственных погибших товарищей.

Нехватка бронетехники

38-летний командир стрелкового подразделения 108-й бригады с позывным Вадос рассказал, что, чтобы взять укрепленную позицию россиян, сначала район обстреливают украинские артиллеристы, а затем вперед должна продвинуться украинская бронетехника с пехотой. Однако реализацию такой стратегии затрудняет нехватка бронетехники.

Вадос сообщил что недавно его подразделение пыталось штурмовать село, удерживаемое россиянами. Когда украинская пехота продвигалась пешком, россияне попытались ее окружить. Украинским военным пришлось отступить, не взяв село.

«Если бы у нас было больше техники, мы могли бы перебросить на фланги больше пехоты», — сказал он.

По словам командира стрелкового подразделения, за месяц с начала контрнаступления Украины он не участвовал в операции по успешному захвату хорошо подготовленных позиций россиян.

У Киева есть десятки танков Leopard 2 немецкого производства, но после того, как в начале июня несколько из них застряли на минных полях, на поле боя их не видели, пишет WSJ. Бригады, которые в начале этого года проходили учения на западной технике, пока не вступали в бой. По мнению военных аналитиков, Украина продолжает искать слабые места, прежде чем использовать большую часть своих западных вооружений. Разведка затруднена, так как россияне могут видеть приближающихся по открытой местности украинцев.

Более современная авиация врага

Также Украине не хватает огневых мощностей и превосходства в воздухе. ВВС Киева состоят из небольшого количества истребителей и вертолетов советской эпохи, некоторые из которых поставляются бывшими союзниками по Восточному блоку, которые сейчас входят в НАТО.

У россиян на южном фронте есть более современные истребители и вертолеты Ка-52.

Страны НАТО обсуждают отправку Украине истребителей F-16 американского производства, но маловероятно, что они появятся на поле боя в этом году.

В последние недели украинские силы сбили несколько российских вертолетов. По словам одного из солдат, на границе Запорожсской и Донецкой областей, российские вертолеты иногда пролетают на расстоянии 5 миль (около 8 км) от украинских войск. Солдат рассказал, что сбил два российских вертолета за одну неделю из советской зенитной системы.

Однако российские самолеты остаются угрозой. 40-летний командир взвода 108-й бригады Дмитрий говорит, что когда взлетают вражеские самолеты, единственный споссоб справиться с этим — укрыться.

Нехватка боеприпасов

«Украинцы добились успехов, но им предстоит столкнуться с ожесточенными боями, труднопроходимой местностью и хорошо подготовленными российскими оборонительными линиями», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, ситуация является «аргументом для продолжения нашей поддержки».

На саммите НАТО на этой неделе в Литве, на котором должен присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, лидеры Альянса «пошлют сигнал, что мы будем помогать столько, сколько потребуется», — сказал Столтенберг.

США недавно заявили, что отправят Украине кассетные боеприпасы, которые могут убить или ранить больше россиян. Выстреливаемые из артиллерии снаряды разбрасывают мелкие бомбы на большой площади. Их недостатком является то, что некоторые из них не взрываются, потенциально подвергая опасности мирных жителей после окончания боевых действий.

Сейчас украинским войскам не хватает боеприпасов, и обычно они наносят артиллерийские удары только в том случае, если подтвердили российские позиции с помощью беспилотников.

Украина отказывается официально сообщать о потерях, но украинские солдаты на юге говорят, что часть может иногда терять десятки человек за один штурм. 19-летний боевой медик, известный под позывным Лысый, сказал, что совершил три попытки подобрать раненых товарищей во время недавнего штурма и доставил восемь человек в пункты стабилизации. Этим летом его машину обстреляли из миномета и за ранеными пришлось послать еще одну.

«Нам пришлось эвакуировать группу эвакуации», — сказал он.

