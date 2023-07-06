Зеленский о контрнаступлении: Хотели, чтобы оно началось гораздо раньше, но союзники медлили с оружием 6 июля, 07:43 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел, чтобы контрнаступление Украины началось «гораздо раньше», не дав российским оккупантам укрепить оборону, но этого не произошло из-за нехватки необходимого оружия.

Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам Зеленского, в некоторых районах украинские военные «не могут даже и думать» о начале наступления, потому что не имеют соответствующего вооружения.

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«Я благодарен США как лидерам нашей поддержки. Но я сказал им, а также европейским лидерам: мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам нужно все оружие и материальные средства. Почему? Потому что если мы начнем позже, то это будет идти медленнее», — заявил он.

Президент рассказал, что все понимали: если контрнаступление развернется позже, то российские оккупанты заминируют большую часть территорий, поэтому сейчас оно «замедляется».

«Мы даем врагу время и возможность поставить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи», — пояснил он.

4 июля в ВСУ заявили, что на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину обороны россиян — до двух километров. Украинские военные продвигаются на юге и по южному флангу вокруг Бахмута.

Украинские генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский говорят, что контрнаступление разворачивается по плану и Украина еще не задействовала весь свой потенциал. Министр обороны Алексей Резников заявил, что «главные события» еще впереди.

Минобороны Украины сообщало об освобождении девяти населенных пунктов на юге и востоке в июне. Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

