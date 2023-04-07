Энергодар, Днепрорудное, Орехов. Зеленский создал военные администрации в 19 оккупированных населенных пунктах Запорожской области
Зеленский создал 19 новых военных администраций в Запорожской области (Фото:МВД)
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 апреля, подписал указ о создании военных администраций в 19 населенных пунктах Запорожской области.
Соответсвующий документ № 197/2023 обнародован на сайте президента.
Указ предусмтривает создаение городских военных администраций в ныне оккупированных Энергодаре, Днепрорудном, Каменке-Днепровской, Орехове и Молочанске, а также военных администраций в ряде сел и поселков Васильевского, Пологинского, Мелитопольского и Бердянского районов Запорожской области
Генеральному штабу ВСУ и Запорожской областной государственной администрации поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.
Указ вступает в силу со дня опубликования.