Энергодар, Днепрорудное, Орехов. Зеленский создал военные администрации в 19 оккупированных населенных пунктах Запорожской области 7 апреля, 14:32 Зеленский создал 19 новых военных администраций в Запорожской области (Фото:МВД)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 апреля, подписал указ о создании военных администраций в 19 населенных пунктах Запорожской области.

Соответсвующий документ № 197/2023 обнародован на сайте президента.

Указ предусмтривает создаение городских военных администраций в ныне оккупированных Энергодаре, Днепрорудном, Каменке-Днепровской, Орехове и Молочанске, а также военных администраций в ряде сел и поселков Васильевского, Пологинского, Мелитопольского и Бердянского районов Запорожской области

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Генеральному штабу ВСУ и Запорожской областной государственной администрации поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Указ вступает в силу со дня опубликования.