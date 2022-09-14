«Москву зачистили, идем на Питер». Залужный показал трофеи ВСУ из освобожденной Харьковской области — видео

14 сентября, 17:42
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Военные уточняют, что технику захватили во время штурма позиций россиян в районе населенных пунктов Новая Гусаровка, Щуровка и Байрак (Фото:Скриншот видео Залужного)

Военные уточняют, что технику захватили во время штурма позиций россиян в районе населенных пунктов Новая Гусаровка, Щуровка и Байрак (Фото:Скриншот видео Залужного)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал военную технику, которую оккупанты бросали во время бегства из Харьковской области. Теперь ее будут использовать для будущих атак на российских оккупантов.

Видео с трофеями Залужный опубликовал в Facebook.

«Москву зачистили, идем на Питер. Военное дело любит отважных и подлинных. Трофейное оружие и техника сейчас работает против нашего кровного неприятеля», — написал Залужный.

Видео дня

В видео военные уточняют, что технику захватили во время штурма позиций россиян Москва и Питер во время освобождения населенных пунктов Новая Гусаровка, Щуровка и Байрак Харьковской области.

Также оккупанты бросили при отступлении:

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  • 5 ПТРК Фагот
  • мины;
  • противотанковые средства;
  • станковые противотанковые гранатометы;
  • крупнокалиберные пулеметы;
  • 4 танка;
  • БМП-2, БМП-3;
  • буксируемую противотанковую пушку Рапира с боекомплектом;
  • автоматические гранатометы.

Отмечается, что большая часть трофеев уже находится в подразделениях ВСУ.

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/1457666174734692

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточняла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.

https://www.youtube.com/embed/zelbokNkicM
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Валерий Залужный трофеи

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