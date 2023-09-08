Слобожанское контрнаступление 2022 года. Залужный опубликовал кадры к годовщине освобождения Балаклеи — видео

8 сентября, 16:16
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Кадры освобождения Балаклеи 8 сентября 2022 года (Фото:скриншот из видео CinCAFU/Telegram)

Кадры освобождения Балаклеи 8 сентября 2022 года (Фото:скриншот из видео CinCAFU/Telegram)

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный обнародовал видео к годовщине освобождения города Балаклея в рамках Слобожанской наступательной операции, которая состоялась в начале сентября прошлого года.

Соответствующее видео главком опубликовал на своем Telegram-канале в пятницу, 8 сентября.

Залужный отметил, что Балаклея была важным узлом коммуникаций на юге Харьковской области. Главком отметил, что деоккупация города «создала благоприятные условия для развития наступления на Купянск».

Видео дня

Генерал подчеркнул, что наступательные действия строились «на взаимодействии танковых, механизированных и легких моторизованных подразделений при активной поддержке дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня».

По словам Залужного, после прорыва вражеской обороны дальнейший успех «развивали мобильные рейдовые группы».

Слобожанское контрнаступление Сил обороны Украины началось 6 сентября 2022 года. Вследствие неожиданного прорыва позиций российских оккупантов, до 12 сентября украинские военные освободили значительную часть Харьковской области.

8 сентября был освобожден город Балаклея, 10 сентября — город Купянск. 12 сентября Силы обороны освободили села Большой Бурлук и Двуречная.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Харьковская область Контрнаступление Балаклея Валерий Залужный Война России против Украины деоккупация

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