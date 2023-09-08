Слобожанское контрнаступление 2022 года. Залужный опубликовал кадры к годовщине освобождения Балаклеи — видео 8 сентября, 16:16 Кадры освобождения Балаклеи 8 сентября 2022 года (Фото:скриншот из видео CinCAFU/Telegram)

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный обнародовал видео к годовщине освобождения города Балаклея в рамках Слобожанской наступательной операции, которая состоялась в начале сентября прошлого года.

Соответствующее видео главком опубликовал на своем Telegram-канале в пятницу, 8 сентября.

Залужный отметил, что Балаклея была важным узлом коммуникаций на юге Харьковской области. Главком отметил, что деоккупация города «создала благоприятные условия для развития наступления на Купянск».

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Генерал подчеркнул, что наступательные действия строились «на взаимодействии танковых, механизированных и легких моторизованных подразделений при активной поддержке дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня».

По словам Залужного, после прорыва вражеской обороны дальнейший успех «развивали мобильные рейдовые группы».

Слобожанское контрнаступление Сил обороны Украины началось 6 сентября 2022 года. Вследствие неожиданного прорыва позиций российских оккупантов, до 12 сентября украинские военные освободили значительную часть Харьковской области.

8 сентября был освобожден город Балаклея, 10 сентября — город Купянск. 12 сентября Силы обороны освободили села Большой Бурлук и Двуречная.