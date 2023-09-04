Вторая линия обороны россиян достаточно мощная, но плотность минных полей меньше — ВСУ

4 сентября, 20:25
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Вторая линия обороны оккупантов на юге Украины достаточно мощная. В то же время плотность минных полей там меньше.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

«Она достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она какая-то немного более слабая. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество тоже достаточно большое», — заявил он.

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По словам спикера, после первой линии обороны РФ траншеи, перекрытия и окопы оккупантов уже не такие прочные и это может «сыграть на руку» украинским силам.

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Накануне командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

По его оценкам, Россия посвятила 60% своего времени и ресурсов строительству первой оборонительной линии и лишь по 20% - второй и третьей линиям, поскольку Москва не ожидала, что украинские войска прорвутся к ним.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оборона Войска РФ Контрнаступление Война России против Украины

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