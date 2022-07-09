«Чтобы пережить наступление ВСУ». Жителей Херсонской области призвали готовить укрытие, запасаться водой и едой 9 июля, 19:48 Местных жителей призвали проявить активность и обеспечить собственную безопасность и безопасность близких (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Жителей временно оккупированных регионов Херсонской области призвали готовить укрытия, запасаться водой и едой, чтобы пережить контрнаступление ВСУ.

В эфире телемарафона первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что из-за участившихся взрывов на складах оккупантов местным жителям нужно выезжать.

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«Кто совсем никак не может это сделать, нужно готовиться к тому, что понадобится укрытие. Нужно подготовить запас воды, еды, чтобы пережить наступление наших войск», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что ВСУ будут «работать хирургически», чтобы сберечь каждую жизнь, но призвал местных жителей проявить активность и обеспечить собственную безопасность и безопасность близких.

«Орки делают все, чтобы люди не выезжали. Там около 40 блокпостов, чтобы доехать сегодня от Херсона до Запорожья. У них есть списки людей, которых они не пропускают», — рассказал он.

Ранее вице-премьер — министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий в Херсонской и Запорожской областях эвакуироваться всеми доступными способами, вывозить родных и детей из-за предстоящего контрнаступления ВСУ.

Также 6 июля президент Владимир Зеленский заявил, что защитники Украины продвигаются на нескольких тактических направлениях в Запорожской и Херсонской областях.

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