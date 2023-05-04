Зеленский о контрнаступлении: Верим в успех, делаем максимум 4 мая, 16:46 Украинские военные (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина активно готовится к контрнаступлению и нет вариантов по провалу. Об этом он сказал в четверг, 4 мая, на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Бельгии в Гааге.

«Мы верим в успех нашего контрнаступления. Это очень важно. Мы делаем максимум — наши войска, наше поддерживающее и работающее с армией общество, наши предприниматели — все думают, как усилить нашу армию. Мы действительно готовимся к контрнаступлению», — подчеркнул Зеленский.



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Президент убежден, что положительный результат будет достигнут. Однако, как отметил Зеленский, неправильно говорить об "успехе", если деоккупируя территории, Украина теряет людей и эти потери очень болезненны для страны.

«Не могу сказать, что 100% успех гарантирован. Ибо никто этого не знает. Да и думаю, что даже не правильно говорить об успехе, когда теряешь людей. В любом случае, мы пойдем вперед», — подчеркнул президент Украины.

Украина еще ожидает некоторых поставок, которые были обещаны партнерами, добавил он.

Президент во время выступления в Гааге также призвал судить российского диктатора Владимира Путина, ордер на арест которого ранее выдал МКС и создать трибунал для РФ.

В понедельник, 1 мая, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал что подготовка к контрнаступлению на финишной прямой, когда можно сказать, что все необходимое уже готово.