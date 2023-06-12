Украина увеличивает контроль на Бахмутском направлении — Зеленский рассказал о ходе контрнаступления 12 июня, 22:18 Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Защитники Украины продвигаются вперед на фронте в тяжелых боях и увеличивают контроль на Бахмутском направлении. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 12 июня.

Глава государства заявил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего и заслушал доклады командующих на самых горячих направлениях — оперативных стратегических группировок войск Хортица и Таврия.

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«Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятная — дожди нашу задачу усложняют, — но все равно крепость наших воинов дает результат. И я благодарю за это каждого, кто сейчас в бою, каждого, кто поддерживает наши боевые бригады на соответствующих направлениях», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, на Ставке обсудили успехи Сил обороны, точки фронта, на которых необходимо усиление, и действия, которые позволят «сломать больше российских позиций». Он поблагодарил бойцов за то, что они возвращают украинский флаг на его законное место на освобожденных территориях и пополняют обменный фонд.

Президент также рассказал, что на Ставке докладывали о стабилизационных мероприятиях на деоккупированных территориях.

«Очень активно работаем над поставками необходимого оружия, снарядов. Был и доклад разведки — о вариантах действий врага. Наше оперативное доминирование сохраняем и усиливаем. Отдельно благодарен за Бахмут — увеличиваем наш контроль в этом направлении», — добавил он.



Заместительница министра обороны Анна Маляр написала в Telegram, что за прошлую неделю Силы обороны продвинулись на Бахмутском направлении на 1,5 км (левый фланг) и 3,5 км (правый фланг), взяв под контроль 16 кв. км территории.



Инфографика: NV

Ранее Маляр сообщила, что защитники Украины в ходе наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов: