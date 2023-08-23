Зеленский — о контрнаступлении на юге: Люди идут пешком, чтобы не потерять дефицитную технику 23 августа, 18:55 Защитники Украины ведут огонь по российским позициям в Запорожской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynsky)

В среду, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время контрнаступления на южном направлении Силы обороны Украины часто идут пешком из-за плотной заминированности, чтобы не потерять технику.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в рамках Крымской платформы.

«Что касается нашего южного направления. Вы знаете, что там все очень плотно заминировано и люди очень часто идут пешком, чтобы не потерять тот дефицит бронированной техники (поставленной западными партнерами — ред.), — отметил глава государства.

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Он отметил, что если бы Украина имела запасы бронетехники, то могла бы рисковать, однако никто не хочет рисковать как людьми, так и техникой. По его словам, это выбор командиров на местах.

«Прежде всего люди, а потом уже техника. Я езжу на фронт постоянно и знаю весь дефицит, когда ты знаешь, что приходит 100 броневиков, а приходит 100 броневиков из них — бац — и 20 надо ремонтировать. Ты постоянно находишься в такой ситуации, когда немного неполный комплект», — сказал Зеленский.

В то же время, как подчеркнул президент, никто не жалуется, а борется и идет вперед.

Кроме того, глава государства прокомментировал предложения западных аналитиков «перебросить» часть защитников Украины с востока якобы из-за того, что Силы обороны слишком «растянуты» по линии фронта.

Зеленский отметил, что в таком случае россияне за несколько дней оккупируют Славянск и Краматорск, дальше они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега.

«Я думаю, что именно такая надежда у них есть. Мы не отдадим ни Харьков, ни Павлоград, ни Днепр. И пусть различные аналитики мира на это даже не рассчитывают», — пояснил президент.

Как ранее сообщила газета NYT, западные чиновники считают, что украинские войска слишком рассредоточены и должны сконцентрироваться на главном направлении контрнаступления на юге страны.