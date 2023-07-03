«Неделя была тяжелой, но есть успехи». Зеленский показал видео с результатами работы ВСУ во время контрнаступления 3 июля, 15:27 ВСУ уничтожают оккупантов и их технику (Фото:Скриншот видео Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с успехами ВСУ во время контрнаступления на прошлой неделе.

В своем Telegram он отменил, что неделя была тяжелой, но Силы обороны Украины продвигаются вперед.

«Прошедшая неделя на фронте была тяжелая. Но у нас есть успехи. Двигаемся вперед, двигаемся шаг за шагом. Благодарю всех, кто защищает Украину, всех, кто ведет эту войну к украинской победе», — сказал Зеленский.

Видео дня

На видео запечатлена работа подразделений украинских военнослужащих на линии фронта.

Там показано, как штурмовая группа россиян подрывается на минах, как российские Грады и пушка Мста-Б уничтожаются с помощью HIMARS.

Минобороны Украины сообщило об освобождении в июне девяти населенных пунктов на юге и востоке. Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление продолжается «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

